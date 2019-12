Stiri pe aceeasi tema

- "Partida dintre FC Voluntari si FCSB, contand pentru etapa a 18-a in CASA Liga 1, a fost reprogramata in data de 6 februarie 2020. Meciul se va disputa pe stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, cu incepere de la ora 20:00 si va fi transmis in direct de Look Sport/Plus, Digi Sport si Telekom…

- Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) și Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) se infrunta in premiera la Turneul Campioanelor. Meciul este liveTEXT pe GSP.ro. La inceputul primului set, la scorul de 2-1 pentru Bianca Andreescu, arbitrul partidei a intrerupt jocul dintr-un motiv inedit. Un spectator se uita…

- Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, de peste doua etape, s-ar putea juca pe stadionul din Turnu Severin, anunța MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’ . Oltenii au trimis deja o cerere oficiala catre Liga Profesionista de Fotbal,…

- Universitatea Craiova se pregatește de meciul din deplasare cu Academica Clinceni din etapa a 14-a a Ligii 1. Tehnicianul Victor Pițurca a precizat inaintea partidei cu gruparea pregatita de Ilie Poenaru ca inregistrarea unui eșec in runda urmatoare ar fi o catastrofa pentru olteni, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre urmatoarea partida din campionat, cea cu CFR Cluj. CFR Cluj - Universitatea Craiova, derby-ul etapei #13 din Liga 1, se joaca sambata, 19 octombrie, de la ora 20:30. Meciul va fi in format…

- ​Fani dinamovisti si ai FCSB au intrat pe teren dupa finalul derbiului de pe Arena Nationala si între ei s-a iscat o altercatie. Sase persoane au fost identificate de jandarmi si sanctionate cu câte 500 de lei fiecare si interzicerea accesului de a mai participa la partide de fotbal, pe…

- Meciul dintre FCSB si Dinamo, care are loc sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 12-a a Ligii I de fotbal, a fost reluat, dupa ce a fost intrerupt circa zece minute din cauza scandarilor rasiste ale suporterilor dinamovisti. Scorul era 1-1, dupa golurile marcate de…

- Derby-ul dintre FCSB și Dinamo a fost intrerupt de arbitrul Istvan Kovacs, dupa ce suporterii dinamoviști au aruncat cu obiecte in teren.Jucatorul FCSB, Florinel Coman, incerca sa bata un corner, dar suporterii dinamoviști au aruncat cu obiecte inspre el și pe gazon, iar arbitrul le-a cerut…