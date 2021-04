Stiri pe aceeasi tema

- Runda de deschidere a play-off-ului Ligii I la fotbal va programa, in perioada 14-17 aprilie, partidele CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, informeaza Liga Profesionista de Fotbal. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc in ultima etapa…

- Disputat, sambata dupa-amiaza, pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, derby-ul Dobrogei, dintre echipele FC Viitorul II si Axiopolis Cernavoda, contand pentru etapa a 14-a a Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0). Gazdele au deschis…

- FC Viitorul II a disputat, sambata dupa-amiaza, partida cu Gloria Albești, din etapa a 12-a a Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, derby-ul Dobrogei s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1 (3-0). FC Viitorul II a deschis…

- ACS Comuna Recea - U Cluj 1-0, meci din etapa #18 a Ligii 2, a fost decis de o eroare grava de arbitraj. In minutul 53, un duel umar la umar purtat intre Fica (Recea) și Taub (U) l-a facut pe arbitrul Mihai Amorariței sa dicteze lovitura de pedeapsa pentru Comuna Recea. Hotarare greșita conform reluarilor…

- Incepand de astazi si pana luni vor avea loc meciurile din cadrul etapei a 25-a a Ligii 1 la fotbal. Derby-ul rundei se va juca la Botosani, acolo unde echipa gazda va primi vizita liderului, FCSB. :

- FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I.Darius Olaru a marcat singurul gol al meciului in minutul 23. Cu cateva minute inainte, Dragos Nedelcu a fost inlocuit, fundasul FCSB-ului accidentan-du-se din nou.…

- FC Hermannstadt a invins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Victoria sibienilor a fost adusa de brazilianul Romario Pires (13), dintr-un penalty controversat, acordat in urma unui duel intre Drazen Bagaric…

- Starul LeBron James a contribuit decisiv la victoria obtinuta de echipa sa, Los Angeles Lakers, in partida castigata la limita pe teren propriu, cu scorul de 114-113, dupa prelungiri, in fata formatiei Oklahoma City Thunder, joi seara, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). …