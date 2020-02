Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Schalke 04, scor 5-0, pe teren propriu, în etapa a 19-a din Bundesliga, și s-a apropiat la un punct de liderul RB Leipzig, care a pierdut împotriva formației Eintracht Frankfurt.Golurile bavarezilor au fost înscrise de Lewandowski '6, Muller…

- Augsburg și Borussia Dortmund au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului din Bundesliga . Gazdele au condus cu 2-0 și 3-1, dar au terminat in „genunchi” duelul din fața propriilor fani, pe WWK Arena, scor 3-5. Eroul serii a fost norvegianul Erling Haaland, care a debutat cu un…

- Borussia Monchengladbach a debutat cu o înfrângere în noul an. Ocupanta locului al doilea din Bundesliga a pierdut în deplasare în fața celor de la Schalke 04, scor 0-2. Golurile au fost marcate de Serdar (48) si Gregoritsch (58).Confruntarea de pe Veltins…

Formatia Borussia Monchengladbach a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Schalke 04, in primul meci din 2020 din prima liga germana, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Serdar (48) si Gregoritsch (58).

- RB Leipzig a castigat, sambata, titlul onorific de campioana de toamna in Bundesliga, primul obtinut de o alta echipa in afara de Bayern Munchen sau Borussia Dortmund incepand din 2010, dupa ce s-a impus cu scorul de 3-1 (0-1), pe propriul teren, in fata lui Augsburg, sambata, in etapa a 17-a. Golurile…

- Borussia Dortmund și RB Leipzig au încheiat la egalitate confruntarea din etapa 16-a a campionatului din Germania, scor 3-3, dupa ce echipa lui Lucien Favre a condus cu 2-0 la pauza. Dortmund a avut 2-0 la pauza meciului de pe Signal Iduna Park, grație golurilor reușite de Weigl 23'…

- Bayern Munchen, Borussia Dortmund și RB Leipzig au avut parte de partide ușoare în etapa a 15-a din Bundesliga și au înscris nu mai puțin de 13 goluri împreuna. În urma rezultatelor înregistrate sâmbata, Leipzig se afla în vârful ierarhiei, în timp…

- ​Schalke 04 a urcat pe locul secund în clasamentul din Bundesliga (la egalitate cu liderul Monchengladbach), dupa ce a învins-o pe nou-promovata Union Berlin, scor 2-1, în primul meci al etapei a 13-a. "Minerii" au ajuns la șase meciuri consecutive fara înfrângere…