- Handbalistii alb-violeti au plecat spre capitala cu gandul la „reabilitare” dupa rezultatul dezastruos din meciul cu Focsani. SCM Politehnica o infrunta maine pe CSA Steaua, formație cu care se afla la egalitate de puncte, in sala „Rapid” din Bucuresti. Timisorenii au fost invinsi saptamana trecuta…

- Rapid - U Cluj se joaca azi, de la 20:30, intr-o restanța din cadrul etapei a 10-a din Liga a 2-a și pune fața in fața doua echipe de tradiție care sunt insa sub obiectiv. Giuleștenii și ”Șepcile roșii” sunt, pentru moment, departe de promovarea pe care și-au propus-o la startul sezonului. ...

- Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 – va fi pusa la dispoziția elevilor, studenților…

- Alb-violetii au fost condusi devreme, dar au revenit pe fondul unui joc solid si nu a lipsit mult sa se impuna in dificila restanta cu Dunarea Calarasi. S-a incheiat insa doar 1-1, dupa ce oaspetii au condus la pauza printr-un gol suspect de ofsaid. Pentru ASU Politehnica, Petre Ivanovici si-a deschis…

- Atacantul Sergiu Buș (27 de ani) a marcat primul gol la FCSB, in 8 meciuri, in victoria cu Hermannstadt, 5-0, dar a fost schimbat la pauza de antrenorul Toni Petrea. Robert Nița, fost atacant la Rapid, a vorbit despre situația varfului adus la insistențele lui Gigi Becali și spune ca acesta are nevoie…

- Meciul FC Rapid - CS Mioveni, din etapa a opta a Ligii a II-a de fotbal, care ar fi trebuit sa se dispute joi seara, a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior, din cauza cazurilor de Covid-19 din lotul echipei bucurestene, a anuntat, marti, clubul Rapid, potrivit Agerpres.Antrenorul…

- Incidente la meciul de sambata seara dintre U Craiova 1948 și Rapid care a avut loc pe stadionul din Drobeta Turnu Severin. Un jandarm a fost lovit in plin de o torța aruncata de fanii Craiova și a avut nevoie de ajutorul colegilor, transmite Digi Sport.In imaginile publicate pe Facebook se poate observa…

- Meciul FC Viitorul Astra Giurgiu se joaca sambata, 26 septembrie, de la ora 21.30.FC Viitorul sustine sambata, 26 septembrie, meciul din etapa a cincea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, de la ora 21.30, Astra Giurgiu. Daca formatia oaspete ocupa ultimul loc, 16, in clasament, cu un punct, FC Viitorul…