Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Everton, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Angliei.Everton a ramas in inferioritate numerica in minutul 37, cand a fost eliminat Ashley Young, conform news.ro. Golurile au fost marcate de Mohamed Salah,…

- Weekendul aduce meciuri importante in Europa, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Burnley - Chelsea (ora 17.00) cota 1.90 Chelsea a reușit sa caștige in runda trecuta, intr-o deplasare dificila cu Fulham, un meci pe care l-a controlat in mare parte. Totuși, londonezii se afla inca intr-o…

- Chelsea a inscris in 82 de secunde doua goluri in derbyul londonez, dupa ce timp de 303 minute nu inscrisese in campionat. Dar managerul Mauricio Pochettino i-a pierdut pe Mudryk, Broja și Moises Caicedo. Dupa trei etape fara succes in Premier League, Chelsea a invins-o pe Fulham (2-0) in debyul capitalei…

- Echipa engleza Chelsea a invins luni seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Fulham, intr-un meci din etapa a 7-a Premier League, informeaza news.ro.Chelsea a rezolvat meciul in numai doua minute. Mai intai a inscris Mykhailo Mudrik, an minutul 18, din pasa lui Levi Colwill, pentru ca in minutul 19…

- Fulham - Chelsea, meci contand pentru etapa a 7-a din campionatul Angliei, este programat, luni, 2 octombrie, de la ora 22:00, pe Craven Cottage din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Suma totala cheltuita de cele 20 de cluburi in aceasta perioada a depasit cu 440 de milioane de lire sterline recordul anterior de 1,92 miliarde de lire sterline, stabilit vara trecuta, potrivit Deloitte. Cluburile din Premier League au cheltuit 255 de milioane de lire sterline numai in ultima zi de…

- Arsenal - Fuham, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 26 august, de la ora 17:00, pe Emirates Stadium din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 si Prima Sport 3.

- Cluburile din principalele cinci campionate continentale au investit pana aum la 4,11 miliarde de euro pentru achiziții in mercato. Englezii vor trece de doua miliarde odata cu mutarea lui Moises Caicedo de la Brighton la Chelsea, pentru aproape 130 de milioane. Cea mai intensa, cea mai fierbinte vara…