Stiri pe aceeasi tema

- In meciul de la Suceava, "delfiniildquo; si au aparat cu succes pozitia din clasament. Dupa 20 de etape scurse din intrecerea masculina a Ligii Nationale de handbal, CSM Constanta se afla pe locul doi in clasament, cu un punct avans fata de a treia echipa din ierarhie, Minaur Baia Mare. In cele 20 de…

- "Lupii" Buzaului au reușit o prima repriza consistenta in deplasarea de la Baia Mare, miercuri, 1 martie 2023, in etapa a 20-a din Liga Naționala de handbal masculin. Minaur s-a impus pana la urma cu 25-22(12-12), dar replica HC Buzau 2012 a fost una foarte buna. Buzoienii au condus cu 7-4, 9-7 și 11-10,…

- Etapa 20 din Liga Zimbrilor la handbal masculin a programat un duel care in alte vremuri umplea sali. Acum nicio suta de oameni nu au vazut de la fata locului Steaua – Poli. Si chiar a fost un joc de vazut mai ales ca s-a marcat la aproape fiecare faza. Bucurestenii s-au impus cu un ... The post Meci…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a invins formatia de pe locul 2 in Liga Nationala, Gloria Bistrita, scor 31-30 (19-14), in primul meci din etapa a XVII-a a Ligii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Seria meciurilor de „care pe care” continua pentru handbalistii de la CSM Constanta. Dupa infrangerea din runda trecuta, 32-35, pe teren propriu, cu CS Minaur Baia Mare, echipa antrenata de George Buricea si Ionut Puscasu merge in capitala pentru confruntarea cu CSM Bucuresti, de care o mai separa doar…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o in deplasare pe CSM Galati, cu scorul de 25-20 (15-9), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Federația Romana de Handbal a stabilit programul partidelor din primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. CSU din Suceava va debuta in competiție pe terenul divizionarei secunde Universitatea Cluj. Meciurile se vor juca intr-o singura manșa, miercuri, 15 februarie. In aceasta faza se vor disputa…

- CSM București a invins-o pe Rapid, scor 27-26, in derby-ul rundei cu numarul 14 din Liga Naționala de handbal feminin. La cateva ore de la finalul partidei, gruparea giuleșteana a lansat o serie de acuzații la adresa organizatorilor. Sala Polivalenta din București nu a fost plina la derby-ul din handbal,…