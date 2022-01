Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul Dinamo - FCSB se va disputa, duminica, de la ora 20:00, in „Ștefan cel Mare”, pe un teren deplorabil. Pentru a nu fi și inghețat, gazdele pot solicita administratorului arenei, in speța CS Dinamo, punerea in funcțiune a instalației de degivrare, contra unor costuri suplimentare, a transmis…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat in cursul zilei programul etapei #23 din Liga 1, cea in care va avea loc derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Primul Derby de Romania din 2022 se va disputa duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00, cu Dinamo in calitate de club gazda. Ramane de vazut daca roș-albii vor…

- Bogdan Lobonț, 43 de ani, selecționerul Romaniei U20, a vorbit in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre un posibil transfer ratat la AC Milan in 1999. Italienii erau o forța a lumii la acea vreme. Lobonț a luat un titlu cu Rapid, prima sa echipa de prima divizie din Romania, in sezonul 1998-1999. A…

- Rocada Mircea Rednic - Flavius Stoican de la Dinamo a imparțit fanii fotbalului din Romania. 51% dintre cititorii GSP contesta decizia lui Iuliu Mureșan de a-l demite pe Rednic. Dupa anunțul de aseara al clubului din Ștefan cel Mare, GSP.ro a lansat un sondaj prin care a invitat cititorii sa raspunda…

- Deian Sorescu (24 de ani) are cale libera sa plece de la Dinamo. Clubul i-a setat prețul - un milion de euro - iar fotbalistul are șanse mari sa plece din Ștefan cel Mare in aceasta iarna. Golgeterul „cainilor” a mai avut tentative de a pleca de la Dinamo, acestea eșuand insa, fie ca a fost vorba de…

- Dinamo și Chindia Targoviște inchid etapa a 19-a din Liga 1. Confruntarea va avea loc azi, de la 20:30, in Ștefan cel Mare, și va reprezenta o noua șansa pentru Mircea Rednic de a obține prima victorie de la revenirea la Dinamo. Dinamo abordeaza duelul complicat cu Chindia Targoviște de pe ultima poziție…

- Academica Clinceni - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care deschide etapa a 18-a din Liga 1. „Cainii” spera sa profite de haosul de la Clinceni, echipa ramasa fara Ionuț Chirila, și sa bifeze primul succes dupa patru luni de seceta. Pe 2 august 2021, Dinamo o invingea pe Academica Clinceni…

