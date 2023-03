Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeta Samara a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii ale carierei, sportiva noastra impunandu-se in fata chinezoaicei Chen Meng (locul 2 mondial și campioana olimpica en-titre), scor 3-2, la Singapore Smash 2023.

- Juniorii 1 de la SCM Politehnica Timișoara au obținut o victorie la startul parții secunde a Campionatului Național. Alb-violeții au trecut, acasa, de LPS Cluj-Napoca, 32-25 (16-11), intr-un meci din Grupa 4 Valoare. Campioana naționala en titre și caștigatoare a Seriei G din prima parte a actualului…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a avut o prestație incurajatoare in derby-ul cu Inter, pierdut de AC Milan, scor 0-1. Tatarușanu a primit un gol, a fost invins de Lautaro Martinez in minutul 34 cu o lovitura de cap din apropierea porții, dar a salvat-o pe Milan in alte cateva randuri, de doua ori la…

- Danemarca, actuala deținatoare a trofeului, a reușit calificarea in finala Campionatului Mondial de handbal masculin, desfașurat in Polonia și Suedia, dupa ce a invins Spania, scor 26-23, in semifinalele competiției.

- Primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei, se dueleaza la Ovidiu in etapa a 23 a. In primul meci oficial pe 2023, liderul Superligii, Farul Constanta, va juca pe teren propriu, luni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, cu a doua clasata, campioana en titre…

- Volei Alba Blaj a caștigat, astazi, derby-ul ultimei runde din Divizia A1, scor 3-1 (25-19, 25-19, 25-18, 21-25, 25-20), in deplasare cu Rapid București și incheie anul pe prima poziție a ierarhiei. Gruparea din “Mica Roma” este singura care nu a pierdut pe teren in cele 10 runde, singurul eșec fiind…

- FOTO: Rapid București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, demonstrație de forța in ultimul derby al anului Volei Alba Blaj a caștigat derby-ul ultimei runde din Divizia A1, scor 3-1 (25-19, 25-19, 25-18, 21-25, 25-20), in deplasare cu Rapid București și incheie anul pe prima poziție a ierarhiei. Gruparea…

- ​Trabzonspor - Fenerbahce, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Turciei, este programat, sambata, de la ora 18:00, pe Senol Gunes Stadyumu, si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.