Derby cu aer vintage. Cu suporteri ar fi fost nebunie!

- • Gloria Buzau – Rapid București 25-24 (12-10) Pentru suporterii cu inima mai slaba, meciurile Gloriei au devenit adevarate pericole! Dupa thriller-ul de saptamana trecuta, de la Sf. Gheorghe, cu HC Zalau, handbalistele buzoience nu și-au scutit fanii de emoții puternice nici in partida disputata aseara,…

- Florinel Coman e conștient ca traverseaza o criza la FCSB, cu 11 etape la rand fara gol. Mihai Stoica a povestit ca accidentarea pe care atacantul a suferit-o la Topola, in Europa League, a fost una dintre cele mai grave. FCSB și Chindia se vor infrunta astazi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și…

- • ACS Poli Timișoara – Gloria Buzau, azi, de la 15.00, pe Digi Sport 1 și Telekom Sport 1 Se joaca din nou fotbal in Liga a 2-a! De astazi incepe ultima parte a sezonului regulat, cu ultimele șase etape ramase in program, dupa care campionatul va continua cu turneele play-off (primele șase echipe) și…

- • Gloria Buzau – CSM Galați 29-20 (13-10) Gloria s-a transformat subit intr-o saptamana și nici vorba de echipa care se chinuia cu nou-promovata Activ Ploiești pentru o remiza care a tulburat puțin atmosfera in Crang! Ieri, tot in Sala Polivalenta din Capitala, in etapa a 9-a a Ligii Naționale, fetele…

- Victorie la scor obținuta de handbalistele Gloriei miercuri, in Sala Polivalenta din Capitala, in etapa a 9-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Adversara, nou-promovata CSM Galați, a fost o prada ușoara pentru echipa buzoiana, care s-a impus in final la o diferența categorica, 29-20! Prima repriza…

- Anamaria Prodan, 48 de ani, susține ca la Dinamo urmeaza mutari importante la nivelul conducerii și neaga zvonurile conform carora ar dori sa investeasca la gruparea din Ștefan cel Mare. Dinamo și Chindia deschid runda cu numarul 17 din Liga 1, azi, de la ora 20:00. Meciul poate fi urmarit in format…

- • Gloria Buzau – SCM Rm. Valcea 19-21 (11-10) Noul an a inceput dur și spectaculos pentru handbalistele Gloriei, cu o disputa impotriva campioanei ultimelor doua ediții și una dintre pretendentele la titlu și in actualul sezon, SCM Rm. Valcea, programata aseara, la Brașov, in cadrul etapei a 7-a a Ligii…

- Dezamagire uriasa traita de handbalistele Gloriei miercuri seara, la Brasov, in primul meci oficial al noului an, contand pentru etapa a 7-a a Ligii Nationale. Buzoiencele au intalnit-o pe SCM Rm. Valcea, campioana ultimelor doua editii si una dintre pretendentele la titlu si in actualul sezon. Fetele…