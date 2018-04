Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu am patit nimic, nu stiu (n.r. - de ce m-au schimbat). Nu am apucat sa vorbim, probabil e o decizie tactica. Normal ca sunt suparat, ma simt un pic nerespectat, dar asta e. In aceasta seara m-am simtit un pic folosit, ca sa zic asa. Cat s-a facut treaba cu mine... Apoi m-au scos la pauza, nu…

- Fanii celor de la CSA Steaua au afișat un banner de promovarea al meciului cu Rapid și starnit un scandal uriaș pe Arena Naționala. Un banner uriaș cu mesajul "14.04.2018 Steaua București umple Național Arena" a fost afișat la inelul intermediar al tribunei a doua. Suporterii celor de la FCSB au reacționat…

- Deși inițial programasera meciul cu Rapid pe stadionul de la Chiajna, conducerea CSA Steaua va muta derby-ul cu rivala din Liga a 4-a. Astfel, dupa o ședința maraton, ținuta joi seara, conducerea CSA a decis ca partida cu Rapid, care se va juca pe 13 sau 14 aprilie sa se joace pe Arena Naționala, potrivit…

- Programul partidelor care se vor desfasura in etapele 3, 4 si 5 ale play-off-ului si play-out-ului Ligii I:ETAPA A 3-A Vineri, 30 martieOra 18.00 Concordia - FC BotosaniOra 20.45 Dinamo - JuventusSambata, 31 martieOra 18.00 FC Voluntari - Gaz MetanOra…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Dinamo- Steaua 2-2, rezultat care l-a enervat la culme pe Gigi Becali. "M-am inselat si cu asta, basta. M-am convins cu episodul Vlad. L-am lasat, poate o sa mai apere un meci, vedem, nu stiu. Dinamo a muncit mult, noi..... Enache nu o sa mai fie nici rezerva. Eu nu-l mai tin in lot pe Enache. Nu…

- Dinamo conduce FCSB cu scorulde 1-0 in derbiul de pe Arena Nationala, contand pentru etapa a XXV-a a Ligii I.Golul a fost marcat de Pesic, in minutul 20. Vezi golul AICIIn minutul 9 al partidei, langa Bogdan Planic a aterizat o petarda aruncata din tribuna, iar jucatorul FCSB…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca FCSB are jucatori valorosi, precizand ca elevii sai trebuie sa fie puternici, sa aiba atitudine si determinare pentru a castiga derby-ul programat, duminica, pe Arena Nationala din Capitala, informeaza…