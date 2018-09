Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 11:00, se disputa cinci meciuri din etapa a 7-a din Liga a 2-a. De la ora 12:30 are loc ultima partida a zilei, UTA - Academica Clinceni, care va fi live pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. CS Mioveni, locul 4, va juca pe teren propriu cu Energeticianul, locul 10, in timp…

- Astazi se disputa etapa a 6-a din Liga a doua, iar primele meciuri au inceput la ora 11:00. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. LIVE Academica Clinceni - Poli Timișoara 0-0CS Balotești - Dacia Unirea Braila 0-0Luceafarul Oradea - UTA Arad 0-0Metaloglobus - Daco-Getica 0-0Sportul…

- Dupa echipele timisorene si U Cluj, Luceafarul Oradea se va duela sambata cu o alta echipa de traditie din fotbalul romanesc. La Sinmartin va poposi UTA Arad, echipa antrenata de Ionut Popa. Dupa un sezon trecut ratat, aradenii au parte de un start de campionat bun si sunt pe locul 3, cu…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit meciurile care se vor desfasura in faza a patra a Cupei Romaniei. In acest tur intra in competitie cele 21 de echipe calificate din faza a treia nationala si ultimele 15 cluburi din Liga a II-a, dupa ce primele cinci, nou-promovatele, au evoluat deja si doar trei…

- A mai ramas în competiție o singura echipa din Liga 4, CSM Slatina, iar cea mai importanta din Liga 3 este FC Rapid, care se va duela cu Daco-Getica Bucuresti, fosta Juventus București. Cele 18 meciuri sunt programate sa desfasoare în perioada 11-13 septembrie, de la ora 16:30,…

- FC Petrolul a inceput decisa meciul din faza a treia a ediției 2018-2019 a Cupei Romaniei, de pe un teren din Ilfov, pentru a trece de echipa Clubului Sportiv Arsenal (wow!) Tunari, din Liga a III-a, fosta adversara in sezonul trecut și batuta de doua ori atunci, de fiecare data printr-un penalti. Dar…

- Schimbare de program pentru petrolistii condusi de Leo Grozavu. Meciul pe care ar fi trebuit sa il desfasoare in weekend, derby-ul cu Chindia, il va desfasura abia peste doua saptamani si jumatate. Decizia vine ca urmare a lucrarilor care vor avea loc la stadionul „Ilie Oana”. Invinsa surprinzator vinerea…

- Dupa ce a facut achiziții cu nume – Tordai, Plamada, Cazan, Țiganașu, Ghinga, Herea, in ordinea posturilor, mai putand fi adaugat și Danci, nereținut in lotul pentru partida de debut in ediția 2018-2019 a campionatului Ligii a II-a, cu Sportul Snagov era de așteptat, cel puțin, suporterii așteptau,…