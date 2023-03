Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Noi facilitați la transportul public local de pe raza municipiului Buzau, alocate de la 1 martie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu data de 01.03.2023, societatea Trans Bus va acorda noi gratuitați/facilitați la transportul public local pe raza municipiului Buzau.…

- Articolul Gastronom S.A. angajeaza contabil șef. Iata condițiile se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea GASTRONOM S.A. care are ca obiect de activitate inchirieri de spatii comerciale, doreste sa angajeze o persoana pe post de contabil sef. Cerinte : absolvent al invatamantului superior…

- Politistii au facut 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ialomita, Buzau, Prahova si Calarasi la persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Peste o tona de tutun a fost confiscata. ”Ieri seara, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Meteorologii au actualizat, sambata, avertizarea de vreme rea si anunta ca judetele Vrancea, Buzau si zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita si Arges ies de sub Codul portocaliu. In mai multe judete, insa, se mentine Codul galben de ninsori moderate cantitativ si viscol. Potrivit ANM, de la ora…

- Articolul Șofer teribilist, depistat de radar cu peste 160 km/h intr-o localitate din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Politistii rutieri au actionat ieri pe drumurile din judet, pentru prevenirea si combaterea nerespectarii regulilor privind prioritatea de trecere si indisciplina pietonala.…

- Articolul Ghid pas cu pas pentru curatarea bucatariei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Sa pastrezi o casa destul de organizata si destul de curata, mai ales cand ai o familie numeroasa, este destul de greu. De regula, bucataria este cel mai greud e […]

- Articolul Yam, cartoful chinezesc aclimatizat de catre cercetatorii buzoieni. Toata planta este comestibila se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Fructul pamantului, cartoful chinezesc sau yam, a fost aclimatizat in Romania și promite sa devina o planta extrem de valoroasa. Tuberculii de yam se…