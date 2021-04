Stiri pe aceeasi tema

- Servicii de deratizare si dezinsectie terestra la Timișoara. Afla de unde este firma contractata de primarie și ce substanțe vor fi... The post Servicii de deratizare si dezinsectie terestra la Timișoara. Afla de unde este firma contractata de primarie și ce substanțe vor fi folosite appeared first…

- La ora la care scriem acest material, in Constanța deja se marșluiește pe strazi spre Cazino. Marșul face parte dintr-un protest amplu impotriva restricțiilor impuse de autorița, in contextul actual al Pandemiei. Proteste similare au loc și in Alba Iulia, pe același fond al nemulțumirii populației in…

- Știința Explorari a obținut a cincea victorie din acest campionat și pana la finalul returului va mai juca cu CS UV Timișoara, Arcada Galați și SCMU Craiova. Partidele se vor desfașura la Galați, in perioada 27-29 martie. CSU Brașov – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-18, -16, -10) CSU Brașov: Tircavu…

- N.D. Potrivit reprezentanților primariei, prin intermediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, ajutoarele sub forma de produse de igiena vor fi distribuite și la Ploiești, de la inceputul lunii viitoare. Acestea sunt destinate persoanelor defavorizate, beneficiare de ajutoare finanțate din…

- Dupa temperaturi geroase, de minus 10-15 grade, astazi s-au inregistrat și 13 grade la pranz, la Timișoara. Iar la sfarșitul saptamanii sunt prognozate pana la 14 grade. Medicii avertizeaza: schimbarile bruște de temperatura sunt periculoase pentru organism.

- Casa Fotbalului gazduieste, marti, de la ora 12.00, tragerea la sorti a meciurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, informeaza FRF. Jocurile din cadrul optimilor se stabilesc prin tragere la sorti, echipele participante fiind repartizate astfel: URNA A UNIVERSITATEA CRAIOVA;…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 14 ianuarie, de la ora 19.00, la sediul de la Centrul Multifuncțional, primul concert simfonic din acest an. Concertul se va desfașura cu spectatori, avand acces doar 30% din public, conform ratei de incidența a COVID-19 la nivel de Pitești. Evenimentul poate fi…

- ”Joi, 7 ianuarie 2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect 'Proiectare si Executie Drum de Legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69'. Ofertantul desemnat castigator este Todini Costruzioni Generali S.p.A., cu pretul de 189.571.920 lei fara TVA”, a…