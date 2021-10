Stiri pe aceeasi tema

- Un alt membru al echipei lui Cițu este deputatul Gheorghe Pecingina. Acesta a fost numit anul trecut secretar de stat in Ministerul de Finanțe, pe vremea cand Guvernul era condus de Ludovic Orban. Numirea in funcție a avocatului gorjean a fost destul de criticata, din cauza ca Pecingina iși ascunde…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul PSD de Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, e revoltat ca Guvernul n-a facut nimic pentru invatamant in pofida angajamentelor asumate! Parlamentarul carasean spune ca Romania normala a Dreptei este o Romanie distrusa, in toate domeniile de activitate fiind mult mai rau. „Incleștarea…

- Se face ca intr-una din zilele trecute, ma intreaba cineva daca am auzit ca Dominic Fritz s-a maritat. In Ardeal, așa cum se știe, barbatului care se muta la nevasta i se spune ca s-a maritat. Casa de piatra insurațeilor. Aleasa inimii primarului neamț al Timișoarei este chinezoaica. In fața ofițerului…

- Un numar de 3.600 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia(CEO), din 11.200, se incadreaza la condițiile de pensionare, potrivit noi legi. Casele de pensii continua activitatea de inregistrare a dosarelor depuse de angajații Complexului Energetic Oltenia in vederea pensionarii. Actul normativ in…

- Deputatul PNL Tudor Polak saluta decizia premierului Florin Cițu care l-a nominalizat astazi pe Dan Valceanu pentru funcția de ministru de finanțe. „Este o decizie responsabila si bine cantarita. Vorbim despre un minister care joaca un rol esențial in economia țarii si care pune in miscare procesul…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

- Potrivit ordonanței, debranțarile pot incepe din data de 30 noiembrie, ceea ce ar insemna ca numeroși romani risca sa ramana fara gaze și energie electrica exact cand incepe sezonul rece.„Sistarea prestarii serviciilor in domeniile energie electrica si/sau de gaze naturale corespunzatoare neachitarii…