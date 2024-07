Stiri pe aceeasi tema

- 500 de corturi și 2000 de paturi puse la dispoziție de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au fost oferite, cu titlu gratuit, Fașiei Gaza, a anunțat luni Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). Transportul echipamentelor s-a realizat pe cale aeriana pe ruta București…

- Marți, 16 iulie, s-a inregistrat un numar record de intervenții ale salvatorilor din intreaga țara, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). A fost ziua cu cele mai multe misiuni de salvare, la nivel național, de la inceputul anului și pana in prezent și s-au trimis nu mai…

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) se confrunta cu o problema majora legata de stocurile de stat de apa minerala. Implementarea sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalajele PET a dus la o serie de complicații, punand in pericol rezervele strategice…

- ATENTIE…Administratia Nationala de Meteorologie anunta zile de foc in Romania, dar si judetul Vaslui, de aproape 40% resimtite la umbra. Pentru a face fata valului de canicula, medicul chirurug din Barlad Alexandru Rotundu, de la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman”, a realizat un mic ghid prin care…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului care vizeaza modificarea legislatiei specifice pietei de capital, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a publicitatii si a tehnicilor agresive de comunicare, practicate de entitati care nu sunt inscrise in registrul Autoritatii de Supraveghere…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment pentru perioada 10 iunie – 1 septembrie 2024, indicand posibilitatea inregistrarii unor temperaturi extreme, care pot depași +37°C. Aceste temperaturi, corelate cu condiții de umiditate ridicata, pot fi echivalate cu același nivel de disconfort…

- UM 02022 Constanta Baza Logistica Navala achizitioneaza servicii de asigurare facultativa de viata pentru personalul din Fortele Navale care executa misiuni externe la bordul navelor sau pe teritoriul altor state. Acordul cadru prevede prestare servicii de asigurare facultativa de viata pentru personalul…

- Persoanele nascute pe teritoriul actual al Republicii Moldova, dar care nu au fost luate la evidența in calitate de cetațeni moldoveni sint in drept sa depuna cerere pentru a le fi recunoscuta cetațenia, chiar daca sint și cetațeni ai altor state și iși au domiciliul peste hotare. Doar in primele trei…