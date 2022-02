Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ungureanu, managerul echipei de Volei ”U Cluj”, club finanțat aproape exclusiv din bani publici, e un imens ”Putinist” și militeaza pentru predarea Ucrainei. Primarul Emil Boc a pus steagul Ucrainei pe Podul N, din Manaștur, și pe Sala Polivalenta, iar managerul echipei de volei a scris pe…

- Vladimir Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, dupa care a dat ordin armatei ruse de a intra in aceste teritorii. Dupa ce consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat ca Rusia ar putea ataca Ucraina in orice…

- O invazie rusa a Ucrainei pare acum "mult mai probabila decat improbabila" si toate semnele sugereaza ca este "foarte iminenta", a declarat duminica ministrul britanic pentru Europa, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul Germaniei a reafirmat, marti, ca Rusia se va expune unor consecinte severe in cazul unui atac asupra Ucrainei, dar a evitat sa confirme ca ar putea fi blocat gazoductul Nord Stream 2, asa cum solicita Statele Unite, potrivit News.ro. Intrebat in mod explicit daca Germania va bloca…

- Agentia Bloomberg a anuntat dintr-o greseala ca invazia Ucrainei de catre Rusia a inceput, eroare taxata imediat de Kremlin drept un efect al declaratiilor agresive ale Occidentului, noteaza sambata agentia EFE intr-un comentariu.

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de militari la nordul, estul și sudul Ucrainei a alimentat temeri în Kiev și în capitalele occidentale ca Putin planuiește un nou atac, însa autoritațile de la Moscova au negat constant ca ar intenționa sa invadeze.Citește continuarea pe…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…