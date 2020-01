Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, 61 de ani, a șocat din nou, luni, cand a declarat, la Pro X, ca intre barbat și femeie nu se poate semnul de egalitate.Mai mult, patronul de la FCSB a declarat ca ”femeia este sclava barbatului”, iar o schimbare in aceasta ”ecuțaie” este facuta doar de catre ”diavol”!Iritat de faptul ca…

- FCSB // Obligat de regulament și de amiciția recent legata cu Razvan Burleanu, Gigi Becali nu mai protesteaza, adopta un club de fotbal feminin. FC Fair-Play București e formația care va funcționa ca „filiala” a FCSB in campionatul fetelor. Becali critica de un an decizia Federației de a obliga cluburile…

- Gigi Becali nu a fost de acord cu decizia FRF de a obliga echipele din Liga 1 sa aiba cate o sectie de fotbal femin, el sustinand ca locul femeii nu este in fotbal. "Gandiți-va: daca ii da cu mingea in piept?" spunea Becali in urma cu cateva luni, cand sustinea ca nimeni nu-i poate impune ce sa faca…

- Directorul clubului CSM Corona Brasov, Liviu Dragomir, a declarat marti, dupa suspiciunile in care este implicata echipa de handbal ca va face totul pentru a demonstra ca procedura de care au beneficiat handbalistele a fost facuta ca forma de recuperare medicala, nicidecum de a creste performantele…

- Mirel Radoi a vorbit despre scandalul dintre CSA și FCSB și spune ca, pentru el, Steaua adevarata e cea din Liga 1, condusa de nașul sau Gigi Becali. „Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justiția din Romania s-a pronunțat și a spus ca sunt doua Steaua. Cea din Liga 4, CSA, și…