Stiri pe aceeasi tema

- O neințelegere in trafic a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Campia Turzii. Incidentul a avut loc joi la pranz, iar in urma altercației, 5 persone au ajuns la spital in stare grava. Din cauza rafuielii de strada, traficul in centrul orașului a fost complet blocat minute in șir, scrie…

- Administrația locala din Campia Turzii informeaza ca incepand de astazi, 11 august se deschide temporar circulația pe strada Baii și Vasile Alecsandri din localitate. Practic masura se va aplica strict pe durata desfașurarii evenimentului Campia Turzii SUMMER Fest. „Incepand de astazi 11 august 2023,…

- O neințelegere in trafic a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Campia Turzii. Incidentul a avut loc joi la pranz, iar in urma altercației, 5 persone au ajuns la spital in stare grava. Din cauza rafuielii de strada, traficul in centrul orașului a fost complet blocat minute in șir, scrie…

- Societate de construcții din Campia Turzii angajeaza Operator Cantar auto – stație sortare/ betoane. ATRIBUTII PRINCIPALE • Verifica documentele de insotire a transportului si face inspectia vizuala privind conformarea cu documentele insotitoare • Cantareste transporturile si inregistreaza cantarirea…

- Vești bune pentru iubitorii de cafea. Joi, 13 iulie, o noua cafenea s-a deschis pe strada Laminoriștilor din municipiul Campia Turzii. Zireto Caffe va așteapta cu cafea gratis astazi, intre 10:00 și 15:00, pe strada Laminoriștilor nr. 10 C. Vezi meniul AICI! Despre Zireto Caffe Cu peste 70 de locații…

- Luni, 3 iulie, au fost afișate rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat, sesiunea de vara 2023. Județul Cluj a avut o rata de promovare de 87,2% și nu au existat medii de 10. In zona Turzii, cele mai mari note au fost, ca in fiecare an, la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, cu o medie generala…

- Pentru a veni in sprijinul calatorilor care fac naveta la Cluj-Napoca, firma de transport CENTOTRANS a deschis un punct de lucru care este situat pe strada Garii nr. 6 din Campia Turzii, unde se pot achiziționa abonamentele de transport pe ruta Campia Turzii – Cluj-Napoca. Programul de lucru este de…

- Luni, in cadrul unui interviu acordat TurdaNews, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat stadiul lucrarilor de pe strada Gheorghe Barițiu și imprejurimi. Potrivit acestuia, asfaltarea strazii Gheorghe Barițiu a fost oprita temporar pana se finalizeaza lucrarile de pe strada Plopilor…