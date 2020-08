Stiri pe aceeasi tema

- Randurile ce urmeaza au fost scrise cu sentimentul apasarii din cauza mersului epidemiei. Ca sa parafrazam o vorba populara, tara arde si unii fac analize macroeconomice. Dar viata nu merge fara economie si guvernele iau decizii pornind de la evaluari cantitative si alte premize. Cat de mult conteaza…

- Ministrul Finanțelor propune o crestere a pensiilor cu 10%, de la 1 septembrie. Cițu: ”Premierul ar putea decide un procent mai mare” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca ministerul pe care il conduce a propus o crestere a pensiilor, de la 1 septembrie, cu 10%, dar ca premierul…

- ”Este un efort important pe care il face acest guvern in contextul economic global pe care il vedem astazi si eu nu stiu daca mai exista guverne in lume care sa creasca cheltuielile permanente, dar bineinteles, toate guvernele fac lucruri pe care le-am facut si noi, am dat ajutor de somaj tehnic,…

- Durata medie a vieții in Republica Moldova, in anul 2019, a constituit 70,9 ani, inclusiv 66,8 ani la barbați si 75,1 ani – la femei. Aceasta se situeaza sub media EU-28 (2018 - 81,0 ani, Eurostat). Prin urmare, indicatorul speranța de viata la nastere in anul 2019 a crescut cu 0,3 ani comparativ cu…

- ASF: Pensiile private reprezentau 5,83% din PIB, in martie. Cați bani au strans romanii in conturi pentru batranețe Sistemul de pensii private din Romania administra, la 31 martie 2020, active totale de 62,55 miliarde de lei (12,96 miliarde de euro), in crestere cu 17,56% fata de aceeasi perioada a…

- Se reduce varsta de pensionare cu doi ani pentru anumite categorii de persoane. Astfel, romanii vor ieși la pensie cu doi ani mai devreme decat varsta standard, atat femeile, cat și barbații, daca au locuit intr-un mediu nociv, n zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extracției, prepararii…

- In ceea ce-i priveste pe barbati, varsta standard de pensionare este de 63 de ani, iar stagiul de cotizare de 34 de ani. CNAS spune ca, atat in cazul barbatilor, cat si in cazul femeilor, se stabileste pensia pentru limita de varsta in conditiile unui stagiu de cotizare de minimum 15 ani. Femeile care…

- Femeile reproseaza partenerilor infidelitatea conjugala, alcoolism, violenta si „alte motive”. Barbatii ascund de cele mai multe ori aceleasi acuzatii dar fara sa fie exprimate direct, din discretie.