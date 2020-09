Der Spiegel: Sesiunea Parlamentului UE la Strasbourg – circul itinerant în zona de risc Strasbourg este, de fapt, sediul Parlamentului Uniunii Europene. Cu toate acestea, ca masura de precauție, în primele luni ale pandemiei de coronavirus oficialii UE au ramas la Bruxelles. Acum, parlamentarii europeni ar trebui sa calatoreasca din nou în Alsacia, mulți dintre ei neputând accepta acest fapt.

Europa se confrunta cu probleme majore: pandemia de coronavirus a tras în jos economia UE, pachetul de ajutor de miliarde de dolari asupra caruia au convenit șefii de stat și de guvern la sfârșitul lunii iulie este blocat în parlament. Cazul de otravire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

