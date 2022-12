Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana (Bundeswehr) are carente logistice care o impiedica in prezent sa-si indeplineasca misiunile incredintate in cadrul NATO, releva un raport clasificat despre care a scris saptamanalul Der Spiegel, citat marti de agentia EFE.

- Armata germana are munitie pentru doua zile de razboi, scrie The Times, care acuza neglijenta si restrangerile bugetare operate de guvernul de la Berlin. Reglementarile interne ale NATO prevad ca fiecare tara din cadrul aliantei sa aiba stocuri de munitie pentru 30 de zile. Pe de alta parte, Royal United…

- Un lider politic german a cerut ca industria de armament a tarii sa isi accelereze capacitatile de productie, data fiind lipsa de echipament pentru Bundeswehr (armata germana), transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mii de soldați Bundeswehr au primit imbracaminte de serviciu in marimea SS, cele doua litere care simbolizeaza cele mai grave crime de razboi comise de naziști in Al Doilea Razboi Mondial, releteaza Bild . Potrivit unei informari a Ministerului Apararii, „soldații vor trebui sa indeparteze ei inșiși…

- Cea mai mare companie germana de gaze și petrol, Wintershall Dea, furnizeaza combustibil Gazpromului, care la randul sau alimenteaza cu carburant forțele aeriene ruse implicate in razboiul din Ucraina, potrivit unei investigații de presa ZDF-Der Spiegel. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Puterea militara a Statelor Unite a fost mai slaba anul acesta decat in anul precedent, potrivit unui nou raport al Heritage Foundation, un think tank care analizeaza capacitațile forțelor armate și amenințarile la adresa Americii. „Indexul 2023 al puterii militare a SUA” se concentreaza pe nevoia…

- Conducerea MApN a decis sa faca inventarul cadrelor, al climatului si moralului trupelor romanesti. Experții militari atrag atenția ca, in caz de razboi, foarte important este nivelul de dotare a armatei.

- Germania trebuie sa devina ”forta armata cea mai bine echipata din Europa”, a sustinut vineri, 16 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz, dupa ani de analize ”eronate” conform carora tara sa ar fi ”inconjurata de prieteni”, transmit AFP si Reuters . „In calitate de tara cea mai populata, dotata cu…