- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Guvernul precizeaza, intr-un comunicat, ca a luat si va continua sa ia toate masurile necesare, din punct de vedere institutional si financiar, pentru controlul si combaterea eficienta a raspandirii pestei porcine africane si face apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze sa exploateze politic…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.

- Guvernul german va lansa un program special de sprijin in valoare de pana la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale caror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner, transmite Reuters. In mod normal, in Germania,…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite impotriva Iranului care au efect extrateritorial incalca legislatia internationala, iar autoritatile de la Berlin doresc ca interesele UE sa fie luate in considerare in situatii de acest tip, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters.

- Germania, cea mai mare economie europeana, ia in considerare inasprirea legislatiei privind preluarile de companii, pe fondul sporirii temerilor privind preluarile unor firme tehnologice de importanta strategica de catre chinezi, transmite Reuters. Berlinul vrea să aibă puterea de a investiga…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a dat asigurari, intr-un interviu publicat sambata de cotidianul german „Rheinische Post“ cu privire la viitorul monedei unice europene. Intrebat daca aceasta va mai exista peste 10 ani, Scholz a afirmat ca „euro este ireversibil“ si „ne asigura viitorul comun…

- Germania a aprobat exporturi de armament in valoare de 6,24 miliarde de euro in anul 2017, cu noua procente mai putin decat in anul 2016, arata un raport al Guvernului german publicat miercuri, citat de Reuters.