Der Spiegel: Apatie periculoasă: Actul de dispariție al Europei din politica externă I-au trebuit zile Europei pentru a spune ceva relevant despre Belarus. Iar blocul nu pare a avea vreun far calauzitor în politica externa nici în alte privințe. Un lucru periculos, scrie joi publicația germana Der Spiegel, citata de Rador.



Europa e un continent bogat care se pricepe la multe lucruri. A reușit deocamdata, de exemplu, sa gaseasca o cale mai buna decât alte parți ale lumii de a trece prin pandemia de coronavirus. Însa continentul se confrunta acum cu pericole externe pentru care nu e pregatit, în condițiile în care vecinatatea europeana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

