Deputy PM Turcan: Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle and Summer Well to be supported by Government

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, vicepremierul Raluca Turcan a anuntat aseara ca guvernul PNL isi propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria evenimentelor. Conform Ralucai Turcan, industria organizatoare de evenimente culturale mari precum Untold, Neversea, ARTmania, Electric…

- S-a terminat lista oamenilor, a sectoarelor economice sau culturale care au nevoie de ajutor. Toți romanii sunt bine-mersi, toți copiii au tablete și toate spitalele sunt perfect aprovizionate. Ce și pe cine sa mai ajute Guvernul?? S-a gasit. Raspunsul vine de la vicepremierul Raluca Turcan. „Untold,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri seara, ca festivalurile Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle si Summer Well vor fi sprijinite de Guvern. "Industria organizatoare de evenimente culturale mari a fost nevoita sa-si intrerupa activitatea complet pentru cel putin un an. Pierderile…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria festivalurilor, urmand sa sprijine evenimente precum Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well. Vicepremierul a precizat ca Guvernul PNL isi propune crearea unei scheme de ajutor…

- "Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well vor fi sprijinite de Guvern! Industria organizatoare de evenimente culturale mari a fost nevoita sa-si intrerupa activitatea complet pentru cel putin un an. Pierderile au fost mari atat pentru organizatorii evenimentelor, cat si pentru iubitorii…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria festivalurilor, urmand sa sprijine evenimente precum Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well. "In plus, (...) vom pregati un set de norme sanitare pentru a se putea gandi…

- National chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu said on Wednesday that the government is fighting on all fronts not to double child allowances, adding that President Klaus Iohannis must come out to provide justifications for the "absurd" decision of the government to challenge…

- The interim president of PSD (Social Democratic Party), Marcel Ciolacu, on Wednesday stated that the Social Democrats will file a criminal complaint with the DNA (National Anticorruption Directorate) against all PNL (National Liberal Party) representatives from the Government and from the territory…