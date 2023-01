Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Viorel Focșa a fost exclus din AUR și trebuie sa demisioneze din Parlament, transmite partidul. Parlamentarul și-a agresat soția, dar a dat vina pe aceasta pentru conflict. George Simion, liderul AUR, a publicat un video pe Facebook, vorbind despre cum violența domestica este inacceptabila…

- Deputatul Viorel Focșa a fost exclus din AUR și trebuie sa demisioneze din Parlament, au transmis reprezentanții partidului sambata seara, intr-un comunicat de presa. Parlamentarul și-a agresat soția, iar ulterior a dat vina pe aceasta pentru conflict. „Biroul Național de Conducere al AUR a decis astazi…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa a devenit unul dintre cele mai controversate nume de pe scena politica. Acesta a fost implicat intr-uns scandal conjugal, in urma caruia și-a agresat soția. Deși se tot vorbește despre demisia sa din Parlament, nimic nu s-a intamplat pana acum și s-ar parea ca lucrurile ar…

- Purtatorul de cuvant al USR, liderul deputatilor Uniunii, Ionut Mosteanu, a facut un apel, vineri, catre liderul AUR, George Simion, sa-l excluda din partid pe deputatul Dumitru Focsa, in caz contrar insemnand ca "tolereaza violenta in familie". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vicepresedintele USR, Ionuț Moșteanu, i-a cerut vineri, 6 ianuarie, președintelui AUR, George Simion, sa il dea afara din partid pe deputatul Dumitru Focsa, acuzat ca si-a batut sotia.„Este inadmisibil ca un agresor care iși bate soția in fața copilului sa ramana deputat in Parlamentul Romaniei. Ii…

- Violenta domestica este un flagel, victimele trebuie protejate, iar agresorii pedepsiti aspru, a declarat, luni, in plen, deputatul AUR Gianina Serban, vicepresedinte al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O tanara in varsta de 19 ani este cercetata penal pentru violența domestica, anunța Turnul Sfatului. Luni, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției de Poliție Urbana Sibiu au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva fetei, dupa ce, in urma verificarilor efectuate, aceștia au constatat ca tanara…

- ȘMECHER… Marius Arcaleanu este in delir. Nu mai știe la ce partid este. Oficial, pe Facebook, la biroul sau de consilier județean și in public spune ca este cu partidul lui Orban, Forța Dreptei, in plenul ședințelor de CJ s-a retras din grupul consilierilor județeni PNL și pozeaza independent, iar cand…