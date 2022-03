Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt puși in continuare in situația de a primi facturi uriașe pentru consumul de gaz și energie electrica. Deși Guvernul a anunțat masuri și plafonari, facturile umflate continua sa fie emise de firmele furnizoare de asemenea servicii. In timp ce atenția opiniei publice este deturnata spre conflictul…

- Problema școlii in pandemie a fost una dintre cele mai mari provocari pentru autoritați, care au fost obligate sa gaseasca soluții adecvate pentru ca elevii sa nu intrerupa anul școlar. Din pacate, nu toate soluțiile aplicate s-au dovedit a fi potrivite. „Pandemia provocata de coronavirus ne-a schimbat…

- Drama refugiaților din Ucraina a trezit un val nemaiintalnit de solidaritate printre romani. Numeroase asociații, sprijinite de voluntari, instituții, firme și chiar organizații politice s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei care cauta sa scape de ororile razboiului declanșat de Rusia. „Asistam in…

- Ucraina este supusa unui atac concertat din partea Rusiei, care provoaca numeroase victime in special in randul populației civile. In aceste clipe grele pentru poporul ucrainian, Romania trebuie sa fie pregatita pentru a acorda ajutor umanitar refugiaților ucrainieni. Mai ales pentru ca printre cei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor organizeaza duminica, 27 februarie, incepand cu ora 14, un mare protest impotriva regimului Iohannis, la București. AUR desfașoara inca de anul trecut o campanie de strangere de semnaturi pentru inlaturarea președintelui Iohannis, numarul romanilor care au semnat depașind…

- Lipsa forței de munca devine o realitate de care guvernanții trebuie sa țina cont. La ora actuala exista deficit de personal in multe zone iar speranțele pentru viitor, in lipsa unor masuri concrete, sunt sumbre. „Am susținut o declarație politica in Parlament prin care am atras atenția asupra problemelor…

- București, 9 decembrie 2021: Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) organizeaza in perioada 1 februarie – 30 iunie 2022 a doua ediție a Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor. Competiția este dedicata iubitorilor și amatorilor de fotbal din randul membrilor APPR și iși propune…

- Noile restricții impuse de Guvernul Romaniei au fost atacate in instanța de catre AUR. Este contestata Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și se cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei…