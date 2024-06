Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica reprezinta unul dintre cele mai dificile și complexe fenomene cu care se confrunta societatea contemporana iar gestionarea și depașirea acesteia necesita eforturi concertate și politici eficiente. In esența, criza economica se manifesta prin contracția economica, creșterea șomajului,…

- Locurile de munca reprezinta o componenta vitala a unei economii sanatoase și a unei societați prospere. Intr-o lume marcata de schimbari rapide și adesea imprevizibile, susținerea cererii de locuri de munca și crearea de noi oportunitați devin esențiale pentru a asigura prosperitatea și stabilitatea…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, a organizat la Timișoara, in 9 mai, in contextul sarbatoririi Zilei Europei, manifestarea de lansare in campania pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. La evenimentul gazduit de Sala „Cornel Jude” din Timișoara au luat parte…

- Ziua de 8 mai este cunoscuta drept Ziua Mondiala a Crucii Roșii și Semilunei Roșii. Incepand cu anul 1863, mișcarea Crucii Roșii și Semilunei Roșii este principalul mijloc de intervenție umanitara la nivel mondial. Voluntarii care activeaza sub aceste semne și-au adus o inestimabila contribuție la rezolvarea…

- Astazi, 29 aprilie, sarbatorim Ziua Veteranilor de Razboi. Cu acest prilej, trebuie sa avem un gand de prețuire pentru toți cei care au luptat și și-au dat sangele pentru libertatea Patriei. Este momentul sa ii omagiem pe aceia, tot mai puțini din pacate, care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Forța Dreptei abordeaza cu incredere procesul electoral din 9 iunie, atat alegerile locale cat și pe cele europarlamentare. De curand a avut loc primul congres național al partidului, care a ales conducerea statutara cu care Forța Dreptei abordeaza anul electoral 2024. „Forța Dreptei, un partid relativ…

- La 23 aprilie sarbatorim Ziua Forțelor Terestre. Sarbatoarea coincide cu marele praznic creștin al Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruința. Astazi este momentul sa ne aratam respectul fața de toți cei care slujesc sub Drapel in randul Forțelor Terestre ale Armatei Romane. „Ziua de 23…

- In fiecare an, ziua de 8 aprilie este sarbatorita drept Ziua internaționala a romilor. In țara noastra, ii omagiem astazi pe toți romii care traiesc in Romania. Este deci momentul sa ne aplecam cu ințelegere și prețuire fața de acești concetațeni ai noștri, care au nevoie de respect și de stradania…