Stiri pe aceeasi tema

- Biserica ortodoxa ii sarbatorește astazi, 21 mai, pe Sfantul Imparat Constantin și pe mama sa, Elena. Cei doi au ramas in istoria creștinismului drept cei care au dat libertate acestei credințe și au oprit prigoana creștinilor. Ziua de azi are multe semnificații pentru toți credincioșii, pentru ca moștenirea…

- Ziua de 9 mai este una cu multiple semnificații. Oficial, in Romania, la 9 mai sarbatorim Ziua Independenței, ziua incetarii celui de-al doilea Razboi Mondial și, mai de curand, Ziua Europei. O privire prin istorie insa ne arata ca, privind strict faptele, ar fi de discutat despre toate aceste trei…

- In Romania, prețurile au scapat de sub orice control. Asistam la scumpiri dupa scumpiri, la practic toata gama de produse de pe piața iar inflația crește galopant. In afara de balbe și promisiuni fara acoperire, actualul Guvern nu are soluții pentru a stopa degradarea nivelului de trai al romanilor.…

- In ziua de 9 martie, piața carburanților din Romania a fost zguduita de un val de scumpiri neașteptat. O speculație a unor lanțuri de distribuție a produs panica printre romani iar Guvernul nu s-a aratat a fi capabil sa readuca lucrurile in normalitate. Dupa aproape doua saptamani, constatam ca prețurile…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor este in doliu: decanul de varsta al Parlamentului Romaniei, deputatul Lucian Feodorov, a decedat la varsta de 79 de ani. „Am pierdut astazi un coleg minunat și un om bun. Domnul Lucian Feodorov, decanul de varsta al Parlamentului Romaniei, este cel care a condus…

- Nu se poate imagina un stat modern fara o poliție eficienta, profesionista și dedicata apararii siguranței cetațenilor. Activitatea Poliției Romane trebuie sa respecte aceste comandamente, pentru a-și indeplini misiunea la parametrii pe care societatea ii așteapta. Polițiștii au nevoie de dotari moderne…

- Criza refugiaților din Ucraina produce blocaje masive in vamile din vestul Romaniei. Printre cei care sunt afectați direct de timpii foarte mari de așteptare in frontiera sunt și așa-numiții transfrontalieri, care domiciliaza in apropierea graniței comune romano-ungare și iși au locul de munca pe teritoriul…

- Problema școlii in pandemie a fost una dintre cele mai mari provocari pentru autoritați, care au fost obligate sa gaseasca soluții adecvate pentru ca elevii sa nu intrerupa anul școlar. Din pacate, nu toate soluțiile aplicate s-au dovedit a fi potrivite. „Pandemia provocata de coronavirus ne-a schimbat…