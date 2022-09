Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit, la 10 septembrie, 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Pentru toți romanii, spiritul Iancului este veșnic viu și ne amintește clipa de clipa ca trebuie sa ne iubim și aparam pamantul stramoșesc. Eroul care se odihnește sub gorunul de la Țebea este un adevarat simbol al romanismului,…

- Amploarea pe care a atins-o abandonul școlar in Romania ar trebui sa ii ingrijoreze pe cei care conduc acum țara. Conform datelor oficiale, unul din opt elevi abandoneaza școala. Este un semnal de alarma grav pentru viitorul Romaniei, pentru ca acești copii care astazi aleg sa nu mai continue pe bancile…

- Astazi incepe noul an școlar. Peste trei milioane de elevi vor lua loc in banci, cei mai mulți din ultimii șase ani. Școala aduce bucurie dar și responsabilitați, mai ales in condițiile in care educația, in Romania, are inca multa nevoie de restructurari și reforme. „Peste trei milioane de copii vor…

- Ziua de 23 august este incarcata cu semnificații speciale pentru Romania. La 23 august 1939, a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, care inca produce efecte nefaste pentru romani. Tot la 23 august, in 1944, Romania a intors armele impotriva Germaniei hitleriste, moment care a fost speculat de regimul…

- Astazi sarbatorim 160 de ani de la inființarea primelor unitați medicale militare romanești. Prin Inalt decret domnesc, la 21 august 1862 au fost puse bazele Corpului ofiterilor sanitari ai armatei si Directiei Generale a Serviciului Sanitar Roman. De-a lungul anilor, medicii militari și-au adus o contribuție…

- In fiecare an, in 28 iulie, se sarbatorește Ziua Ambulanței din Romania. In anul 1906, dr. Nicolae Minovici a pus in circulație prima „Salvare”, inființand sistemul de asistența medicala de urgența din țara noastra. Primul serviciu de ambulanța s-a numit „Societatea de Salvare din București” și a funcționat…

- Astazi se sarbatorește ziua Poliției de Frontiera din Romania. Este momentul sa omagiem o instituie de mare importanța, care iși indeplinește misiunile, de multe ori, in condiții de dificultate extrema, care insa nu-i impiedica pe polițiștii de frontiera sa se achite cu onoare și devotament de sarcini.…

- Se parea ca minele de carbuni nu mai au niciun viitor in Romania, mai ales ca și UE punea accent pe decarbonizare. Totuși, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia, Comisia Europeana și-a schimbat strategia și a propus un plan gandit sa asigure independența Europei de combustibilii fosili din Rusia,…