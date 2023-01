Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza sau Botezul Domnului este sarbatorita in fiecare an pe data de 6 ianuarie. Boboteaza incheie perioada sarbatorilor de iarna si este momentul nasterii spirituale a Mantuitorului. Este ziua in care Ioan Botezatorul l-a botezat pe Iisus Hristos pentru sfințirea creației. Preoții din toate comunitațile…

- Incepand cu anul 2017, in Romania, in 18 decembrie sarbatorim Ziua minoritaților naționale. Este un bun prilej pentru a conștientiza faptul ca majoritatea și minoritațile aduc un plus conviețuirii comune pe aceste meleaguri. „Unitatea prin diversitate constituie fundamentul acestui popor. Cu ocazia…

- Asistam in ultimul timp la o adevarata sarabanda de anunțuri privind modificari ale taxelor și impozitelor pe care romanii trebuie sa le plateasca. Maririle din pix pentru salariul minim, balba așa-ziselor scutiri pentru tranșe de salariu, taxarea contractelor part-time, toate acestea au creat un adevarat…

- In 8 decembrie, aniversam Ziua Constituției. Cu 31 ani in urma, la 8 decembrie, poporul a votat prin referendum noua Constituție a țarii. Actul suprem intrat atunci in vigoare a mai suferit mici modificari, adoptate tot prin referendum. Din pacate, deși Romania are o Constituție, avem tot mai multe…

- In fiecare an, de 6 decembrie, il sarbatorim pe Sfantul Nicolae. In tradiția ortodoxa, Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, al marinarilor, brutarilor, al femeilor nemaritate dar și al celor acuzați pe nedrept. Tot tradiția spune ca in noaptea care precede sarbatorirea Sfantului Nicolae,…

- Astazi praznuim pe Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, ocrotitorul Romaniei. Sfantul Andrei a fost fratele Sfantului Petru, caruia pentru prima data i L-a facut cunoscut pe Hristos. Pentru aceasta, i se mai spune și cel Intai chemat al Domnului. El a propovaduit creștinismul intr-o parte a teritoriului…

- Orașul Lipova are un trecut remarcabil, insa in ultimii ani, potențialul sau a fost prea puțin valorificat. Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament dedicata Lipovei. „Astazi orașul Lipova, un oraș atragator cu potențial uriaș are suficiente probleme datorita administrației…

- Romanii o duc tot mai greu, prețurile explodeaza de la o zi la alta și perspectivele de viitor sunt tot mai sumbre. Pentru a incerca sa țina cat de cat situația sub control, statul dispune de mecanisme care, teoretic, al trebui sa estimeze care este nivelul lunar de cheltuieli pe care le poate suporta…