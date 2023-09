Deputatul USR vede prăpăd! România, recesiune cum nu am mai avut Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica, adica inseamna saracie, a spus Nasui la un post Tv. Nasui taxeaza ipocrizia guvernanților care spun ca nu taie salariile.”Nu taie ei de fapt salarii la stat, dar in mediul privat?” Intrebat cum crede ca va arata aceasta iarna pentru romanul de rand, deputatul USR a spus: „Va fi crancen. Aș vrea sa reiau… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

