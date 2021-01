Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, deputatul USR de Neamt Iulian Bulai, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca, daca Eminescu ar fi trait astazi, ar fi semnat pentru „Fara penali in functii publice”, ar fi eliminat pensiile speciale, ar fi desfiintat inspectoratele scolare, ar…

- Deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultura a Camerei Deputaților, a provocat, vineri, o reacție negativa in social-media, dupa ce a ținut sa ii ureze „la mulți ani” lui Mihai Eminescu, și a afirmat ca acesta ar fi fost USR-ist daca era astazi in viața.

- De Ziua Culturii Nationale, care este si ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu, presedintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai (USR), transmite un nou mesaj controversat. Acesta sustine ca poetul national, in cazul in care ar fi fost in viata, ar fi sustinut mai multe…

- Iulian Bulai, deputatul care afirma ca la doi ani și jumatate discuta cu mama lui despre Mineriada, revine cu un mesaj in stilul sau caracteristic. De Ziua Culturii Naționale, zi in care este marcata nașterea genialului poet Mihai Eminescu, deputatul Bulai scrie pe Facebook: „Daca Eminescu ar fi trait…

- Bulai, la per tu cu Eminescu. Iulian Bulai vrea cu orice preț sa ia fața tuturor. Dupa ce a ținut „pagina 1" cu scandalul Revelionului TVR, acum e și mai și. De Ziua Culturii Naționale, s-a vrut foarte interesant și original și a postat un mesaj mai altfel, pe pagina sa de FB: „Daca Eminescu…

- Bulai, la per tu cu Eminescu. Iulian Bulai vrea cu orice preț sa ia fața tuturor. Dupa ce a ținut „pagina 1“ cu scandalul Revelionului TVR, acum e și mai și. De Ziua Culturii Naționale, s-a vrut foarte interesant și original și a postat un mesaj mai altfel, pe pagina sa de FB : „Daca Eminescu ar fi…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Conferinta pe aceasta tema este proigramata la 10.30. Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament…

- Deputatul USR de Bihor Silviu Dehelean, initiatorul proiectului "Fara penali in functii publice" si candidat din partea Aliantei USR PLUS Bihor pentru al doilea mandat in Camera Deputatilor, a anuntat marti ca si-a dat demisia din Parlament, alaturi de alti parlamentari USR, pentru a renunta la pensia…