- „Doresc sa subliniez rolul major al tinerilor in eforturile de construire si mentinere a pacii, ca un drept si un imperativ democratic menite sa faca societatile noastre mai incluzive. Romania apreciaza rezilienta tinerilor in infruntarea conflictelor si a violentei. Tinerii lupta pentru pace si ar…

- Reporter: Domnule Negrescu, Uniunea Europeana dorește sa onoreze tinerii prin transformarea anului 2022 in Anul european al tineretului, un obiectiv important și din perspectiva Grupului S&D pe care il reprezentați la Bruxelles și Strasbourg. Cum vor putea beneficia tinerii din Alba de aceasta oportunitate?…

- Pandemia a accelerat disrupția tehnologica in 2021 și a creat tendințe care sunt gata sa continue și anul viitor. Poate cea mai vizibila dintre tendințe pe piețele financiare de la inceputul pandemiei Covid-19 a fost interesul uriaș al investitorilor pentru tehnologie și criptoactive in acest an, interes…

- Odata cu implinirea varstei de 16 ani, tinerii ar putea vota. Consiliul Tineretului din Romania (CTR), susținut de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) și de Consiliul Național al Elevilor (CNE), susțin la comun aceasta decizie. „Scaderea varstei minime de vot este o prioritate…

- Deputatul PNL Ionut Stroe, 42 de ani, este noul purtator de cuvant al Partidului National Liberal. Stroe a mai fost purtator de cuvant al PNL in 2015, la recomandarea presedintelui de atunci al partidului. Alina Gorghiu.Ionuț Stroe a fost ministrul Tineretului si Sportului in Guvernul condus de Ludovic…

- Ministrul interimar al Tineretului si Sportului, Carol Eduard Novak, a fost propus de Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR) pentru un nou mandat la conducerea noului minister al Sportului, dupa ce Tineretul, cuplat cu Familia, i-ar reveni Gabrielei Firea, de la PSD. „Consiliul…

- Din cauza prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum și ca urmare a masurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei Covid-19, Gala Tineretului din Romania nu mai poate fi organizata in municipiul Constanța. „In aceasta situație, evenimentul…