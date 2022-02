Deputatul USR, Filip Havârneanu: “Solicit ca tinerii și copiii ucrainieni să poată continua studiile în România, în vreme de război” (P) Parlamentarul iesean Filip Havarneanu solicita Guvernului ca elevii ucrainieni sa fie primiti in sistemul de invatamant din Romania, pe perioada conflictului din Ucraina. Acesta crede ca este necesara adoptarea unei ordonante de urgenta, indiferent cat de dificil ar fi pentru statul roman sa scolarizeze copii si tineri din Ucraina. Deputatul USR crede ca in astfel de momente nu trebuie sa privim de pe margine o criza umanitara. Dat fiind razboiul care a izbucnit in Ucraina, in vecinatatea tarii noastre, liderul USR Iasi, Filip Havarneanu solicita Guvernului sa adopte cadrul legislativ prin OUG… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

