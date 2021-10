Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Buzau Emanuel Ungureanu a sustinut ca reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatatate a intrerupt contractele cu furnizorii de oxigen, in plina pandemie de coronavirus, cand nevoia de oxigen este mai mare ca oricand. El prezinta si un document in acest sens si solicita…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirma ca fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula, care a primit cele mai multe voturi pentru a deveni vicepresedinte al USR PLUS, ar putea fi candidatul formatiunii la alegerile prezidentiale din 2024. ”Catalin Drula ar putea fi in 2024 propunerea…

- Critici dure dupa organizarea defectuoasa a Congresului PNL, care a sfidat regulile pandemiei. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a publicat pe contul sau de Facebook o fotografie cu Klaus Iohannis fara masca și a comentat acid: „Aroganța și dispreț! Iohannis și-a dat jos masca! Asta a afișat președintele…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a lansat, joi, un nou atac la adresa premierului Florin Citu si a presedintelui Klaus Iohannis afirmand despre cei doi ca “ nu au nicio treaba cu guvernarea”. Intr-o postare publicata pe Facebook, Ungureanu sustine ca seful executivului l-ar fi “atacat cu minciuni…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirma ca aproape 4.000 de oameni din comuna Merei, județul Buzau, au ramas fara medic de familie, „cu complicitatea primarului PSD”, care ar fi reziliat contractul pentru spațiul unde funcționa cabinetul, ulterior l-ar fi refacut, la presiunea pacienților,…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirma ca aproape 4.000 de persoane din comuna Merei, judetul Buzau, au ramas fara medic de familie "cu complicitatea unui primar PSD" care ar fi reziliat contractul pentru spatiul unde se afla cabinetul, iar ulterior l-ar fi refacut, insa a fost suspendat contractul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…