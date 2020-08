Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Timiș, Catalin Drula, l-a atacat dur, ieri, intr-o postare pe Facebook, pe primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, dupa ce acesta a susținut in stilul caracteristic ca pe centura de sud a orașului ”se lucreaza varstos” și ca guvernarea PNL a facut minuni. ”Clovnul cosmic nr.1…

- In mod cert aveti cel putin minime cunostinte despre asa-zisele sondaje propuse de primarul Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook. Multe dintre ele au intrebari de genul: “Stiati ca primarul Timisoarei, doctor inginer, doctor honoris causa, academician Nicolae Robu, a facut, in calitate de rector al…

- Nicolae Robu continua sa se lamenteze pe Facebook și sa lanseze teorii ale conspirației in incercarea de a ”indulci” faptul ca este inculpat de DNA in dosarul imobilelor vandute ilegal in baza Legii 112. Intr-o noua postare, dupa ce anterior a mințit, susținand ca i-a fost incalcat dreptul la aparare,…

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…

- Deputatul USR de Timiș, Catalin Drula, il acuza pe Lucian Bode ca a vizitat Timișoara in scopuri pur electorale și ca pur și simplu a mințit presa atunci cand a vorbit despre marile proiecte de infrastructura ale municipiului, cum ar fi centura de sud, noua legatura la autostrada sau lotul 2 din autostrada…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Omul de afaceri care a pus la dispoziție elicopterul pentru inaugurarea bazei sportive in comuna Liebling a confirmat, pentru Libertatea, ca aparatul de zbor a fost inchiriat. Inițial el a zis ca primaria l-a inchiriat, dar apoi a revenit și a spus ca actele au fost facute pe numele unei persoane fizice…

- Primarul Nicoale Robu, acest Cavaler Jedi al Timisoarei, anunta ca dezvoltarea in forta a orasului e deja de domeniul trecutului. In prag de campanie electorala, Robu anunta ca a venit vremea „dezvoltarii in superforta” a Timisoarei. Pe pagina de Facebook a PNL Timis a aparut, in aceasta dimineata,…