Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui a comparat bugetul statului cu bugetul unei familii cu scopul de a arata iresponsabilitatea guvernanților cu privire la modul in care au fost distribuiți banii pentru acoperirea tuturor cheltuieilor. In plus, parlamentarul a indicat ca, prin contractarea unui imprumut…

- Deputatul USR Iulian Bulai scrie pe Facebook ca Isus, a carui nastere este sarbatorita de Craciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudata”, ”cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea”. Bulai compara comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunitatile…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador, presedintele Comisiei pentru Administratie Publica a Camerei Deputatilor, a informat, printr-un comunicat de presa, ca autoritatile locale vor beneficia de cresterea surselor directe de venit la bugetul local. Asta deoarece, afirma deputatul, Guvernul ...

- In luna iulie a acestui an s-a aflat despre povestea celui mai bine platit bugetar din Romania: președintele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, care a incasat un salariu de 1.943.000 lei pe an, adica peste 38.000 de dolari pe luna. Deputatul USR, Claudiu…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca premierul demis Viorica Dancila a dat un ultim tun din fonduri publice, atunci cand a redirecționat banii catre PNDL. Nasui considera ca banii aceștia vor fi risipiți, iar in teritoriu nu vor fi efectuate lucrarile promise.Citește și: SONDAJ CURS -…

- Jurnalistul Horea Hudrea, cunoscut pentru faptul ca neputand dezvolta o afacere bazata pe criterii profesioniste de audiența a acceptat sa fie finanțat de interesele politice din zona T9/USR Turda, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul USR Claudiu Nasui susține ca la o creștere de 100 de lei a salariului minim, statul va încasa 45 de lei în plus per angajat la salariul minim, angajații pe salariul minim vor primi 55 de lei în plus, dar parlamentarii vor primi 900 de lei

- Deputatul USR Claudiu Nasui anunța joi, pe Facebook, ca sunt 157 de voturi pentru moțiune și 28 de voturi ascunse dupa numaratoarea din Camera Deputaților.„PSD-iștii s-au abținut in masa. Așteptam voturile de la senatori acum”, mai spune deputatul USR. Votul este secret cu bile.Inainte…