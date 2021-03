Stiri pe aceeasi tema

- Beniamin Todosiu despre adoptarea bugetului: „Decat sa pompam in continuare bani in creșteri de salarii in companiile de stat, am preferat sa avem un buget record pentru investiții” Deputatul USR-PLUS de Alba, Beniamin Todosoiu, a vorbit despre adoptarea in Parlament a bugetului de stat pe 2021, spunand…

- Un lider județean USR, deputat, avanseaza suspiciunea ca „lideri importanti ai PLUS ar face jocuri de culise la comanda unui alt partid politic”. Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena 3 și Romania TV: cauta un om pentru o lovitura la temelie Deputatul USR Beniamin…

- ”Locuitorii județului Alba urmaresc cu dezamagire, in ultimele zile, relatarile din presa locala privind presupuse neințelegeri din interiorul USR – PLUS Alba. Mesaje publice, conferințe de presa, reacții pe grupurile interne de comunicare, toate aceste lucruri au determinat o agitație in randul membrilor…

- Viorel Rașcovici este propunerea USR-PLUS pentru funcția de subprefect al județului Alba, decizia fiind luata de conducerea centrala a partidului, in urma analizei celor trei candidaturi inaintate de filiala județeana. Viorel Rașcovici are 52 de ani și este președintele USR Cergau, fiind ales anul trecut…

- Deputatul USR Alba, Beniamin Todosiu a dat astazi o veste mult așteptata de cei din domeniul HORECA. Dupa mai bine de 9 luni de așteptare, in care promisiunile au curs cu nemiluita, se pare ca lucrurile incep sa se miște. Sau cel puțin așa susține liderul USR Alba, deputatul Beniamin Todosiu. Acesta…

- COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu (USR PLUS): Parlamentul Romaniei are obligația legala și morala sa elimine pensiile speciale Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, a susținut, miercuri, in Parlamentul Romaniei, o declarație politica privind eliminarea pensiilor speciale. Parlamentarul a…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a transmis joi birourilor permanente ale celor doua Camere o solicitare de revocare din funcție a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului. Potrivit documentului, Florin Roman considera ca instituția a acționat cu ”depașirea competențelor legale și cu incalcarea…

- Dupa ce s-au certat in spatele ușilor inchise in timpul negocierilor pentru ciolanul guvernarii la nivel național (ministere, miniștri și primii secretari de stat), etapa a doua a negocierilor dintre PNL și USR-PLUS aduce deja primele altercații. Roman sare la… palaria ministrului sanatații! Recent,…