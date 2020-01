Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Iurișniți a depus, la Camera, un proiect care prevede alocarea unui numar minim de 600 de elevi unui consilier școlar, in contextul in care școlile se confrunta cu o lipsa acuta de psihologi, iar cei care profeseaza in prezent ajung sa aiba și 1.500 de elevi.Inițiativa…

- Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca liberalii au alocat un buget de austeritate pentru Sanatate și Educație. Deputatul PSD amintește de celebrul slogan al lui Traian Basescu ”Sa traiți bine” și arata, ironic, ca ”prea rau” au trait romanii pe vremea PSD.Citește și: Guvernul taie…

- Educatia antreprenoriala va fi o materie optionala introdusa de anul scolar viitor in gimnaziu si liceu, dupa ce ministrul Educației și Cercetarii, Monica Cristina Anisie a semnat un acord de parteneriat cu reprezentanti ai Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si Federatiei…

- "Comisia Europeana a subliniat ca e o mare nevoie ca in societatea romaneasca de acum sa fie integrata invatarea in spirit antreprenorial, de aceea am luat aceasta decizie, la propunerea CONAF si FPPG, sa introducem ca materie optionala, la gimnaziu si la liceu, incepand cu anul scolar urmator, dar…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți a luat atitudine, dupa ce din raportul OECD a rezultat faptul ca Romania se claseaza pe locul 47 din 79 de țari la testarea PISA 2018, iar 44% dintre elevii din țara noastra sunt analfabeți funcțional. Potrivit deputatei bistrițence, acest rezultat se datoreaza nepasarii…

- Forumul Judecatorilor si Initiativa pentru Justitie, doua asociatii ale magistratilor, ii cer ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu declanseze procedura legala de numire a noilor sefi de la DNA, Parchetul General si DIICOT inainte de a modifica legislatia in conformitate cu recomandarile facute…

- Deputatul de Timiș, Adrian Pau, a votat la Școala Generala numarul 19 in jurul orei 11, duminica. La finalul votarii, deputatul a susținut ca a votat “altceva”. I-a sfatuit pe romani sa analizeze și sa se bazeze pe indrumarea divina. “Timișorenii au ieșit in strada in 1989 pentru dreptul de…

- Comisia Europeana se asteapta la o incetinire a economiei romanesti anul viitor la 3,6%, se arata in previziunile economice de toamna, publicate astazi. Prognoza mai arata ca Produsul Intern Brut inregistreaza o usoara crestere in acest an, fiind determinata de consumul privat. Executivul comunitar…