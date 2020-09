Deputatul român Constantin Codreanu, originar din Moldova, a fost rănit într-un accident BUCUREȘTI, 4 sept – Sputnik. In aceasta dimineața, deputatul PMP Constantin Codreanu a fost implicat intr-un accident rutier și a fost raanit. Accidentul s-a produs in municipiul Focșani, iar parlamentarul se afla pe locul pasagerului in mașina Camerei Deputaților. Automobilul a fost lovit in spate de un autoturism, iar deputatul, care nu se afla la volan s-a lovit cu capul de parbriz și a fost transportat la spital. ”Codreanu se afla pe locul din spate in momentul in care mașina Parlamentului Romaniei a fost lovita de un autoturism Opel. In urma izbiturii puternice, deputatul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

