La o zi de cand, dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata din fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, liderul PSD dadea de inteles ca nu e exclusa complet eventualitatea suspendarii presedintelui, deputatul social-democrat Catalin Radulescu a facut la randul sau referire la acest ultim aspect. In sensul in care, aflat marti la Parlament, stiut fiind […] Deputatul Radulescu, cerere catre Iohannis: sa denunte public protocoalele incheiate intre SRI si institutii is a post from: Ziarul National