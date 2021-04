Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSRM Nicolae Pascaru a declarat in cadrul briefing-ului din 27 aprilie, ca a solicitat Procurorului General și directorului SIS sa verifice acțiunile persoanelor responsabile de la Președinție care primesc finanțare externa. „Din ultimile informații publice am aflat cu toții ca Președinția…

- Deputatul PSRM, Nicolae Pascaru, a cerut explicați de la Președinție și SPPS in baza caror temei președintele Curții Constituționale Domnica Manole a primit paza de stat. “Cu un salariu de 45 de mii de lei, o pensie de 21 de mii de lei, afaceri și proprietați de milioane, președintele Curții Constituționale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezervistilor pentru serviciul militar fara a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri presedintia de la Kiev, transmite Reuters. Legea, aprobata de parlament in martie, permite o intarire semnificativa a fortelor…

- Talibanii au anuntat marti ca nu vor participa la conferinta la nivel inalt de la Istanbul, dedicata viitorului Afganistanului, inainte ca toate fortele straine sa paraseasca teritoriul tarii, informeaza AFP preluat de agerpres. "Pana cand toate fortele straine nu se vor retrage complet din patria…

- Talibanii au anuntat marti ca nu vor participa la conferinta la nivel inalt de la Istanbul, dedicata viitorului Afganistanului, inainte ca toate fortele straine sa paraseasca teritoriul tarii, informeaza AFP. "Pana cand toate fortele straine nu se vor retrage complet din patria noastra, nu vom participa…

- Deputatul PSRM Nicolae Pascaru este de parere ca președintele Maia Sandu a comis mai multe greșeli in cele 100 de zile de mandat. Incapacitatea de a purta negocieri in vederea numirii unui guvern și soluționarii crizei politice, retorica indreptata impotriva Federației Ruse, implicarea precara in soluționarea…

- CHIȘINAU, 7 apr – Sputnik. Liderul Partidului Unitații Naționale (PUN), Octavian Țicu, a declarat ca intenționeaza sa sesizeze Curtea Constituționala, privind decizia Parlamentului de a impune starea de urgența in țara din cauza COVID-19, in perioada 1 aprilie - 30 mai. Țicu a vorbit despre aceasta…

- Deputatul PSRM Nicolae Pascaru spune ca Președinția și Serviciul de Informații și Securitate trebuie sa ofere niște raspunsuri la subiectul rapirii fostului judecator ucrainean Nicolai Ceauș. Ceea ce s-a intimplat zilele trecute, cind un cetațean strain este rapit in plina zi, este scandalos și constituie…