- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca președintele Romaniei este garantul respectarii Constituției și legilor țarii. Potrivit lui Dirzu, Klaus Iohannis nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Koveși, inca actual procuror șef DNA. „Daca se dorește cu adevarat…

- Cele doua episoade din mandatul lui Traian Basescu, cand a fost suspendat, s-ar putea repeta in acest an pentru Klaus Iohannis! E un curent de opinie in PSD, unde mai mulți lideri spun ca președintele trebuie sa fie suspendat, daca nu pune in aplicare cererea CCR prin care i s-a solicitat sa semneze…

- Președintele Romaniei este garantul respectarii Constituției și legilor țarii. Astfel Klaus Iohannis nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Koveși, inca actual procuror șef DNA. Daca se dorește cu adevarat o lupta anticorupție in Romania, și nu un sistem de privilegii,…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza sa o refuze pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a șefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR.Intrebat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, motivat prin lipsa oportunitatii politice, este de natura sa creeze un blocaj institutional. AGERPRES/(AS…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)."M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- „Dupa parearea mea nu exista niciun conflict și niciun temei pentru o sesizare a Curții Constituționale. In Tot procedeul inceput de ministru cu solicitarea de revocare, solicitarea avizului și, in final, decizia mea, legislația in vigoare a fost respectata suta la suta, iar dupa cum cu țoții cunoaștem…

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…