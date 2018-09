Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Agentia Nationala de Integritate (ANI) continua sa faca verificari in ceea ce priveste respectarea legislatiei ce vizeaza incompatibilitatile in randul alesilor locali. Astfel, institutia a facut public faptul ca, recent, a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura…

- Timișoara are o harta de zgomot care dateaza din luna aprilie 2013, cand a fost actualizata ultima data. Legea spune ca trebuie actualizata la cinci ani, așa ca municipalitatea a lansat o licitație. Vor masura nivelul zgomotului din oraș specialiștii de la Institutul de Cercetari in Transporturi…

- Procurori ai DIICOT si politisti au facut, miercuri, 34 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri, falsificare de moneda, proxenetism si trafic de influenta. Peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, scrie News.ro.Procurorii…

- CFR anunta ca se fac interventii pentru protejarea pilelor afectate de viituri, urmand ca „in perioada urmatoare" sa se puna in siguranta obiectivul, cu fonduri de la bugetul de stat, in baza unei expertize tehnice realizate la inceputul acestui an. Pragul de fund al podului feroviar de la…

- Consilierii municipali au adoptat joi Regulamentul de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor, pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor din Bucuresti, fiind prevazute amenzi cuprinse intre 2.000 si 8.000 de lei pentru detinatorii de constructii, care au fost notificati…

- „Dupa 8 luni am depus documentele pentru continuarea proiectului de reabilitare a hotelului; in trecut s-a facut partea de structura și am dorit sa continui. Legea imi permite, insa dat fiind faptul ca proiectul este din 2003, nimeni nu-și asuma responsabilitatea sa-mi dea autorizația pe…

- Violeta Stoica Șapte blocuri cu bulina roșie din Ploiești și alte patru din Campina au fost incluse in lista celor cu risc seismic aprobata in ședința de guvern care a avut loc in aceasta saptamana și pentru care se vor aloca fonduri fie pentru proiectul tehnic, fie pentru execuția lucrarilor de intervenție.…

- Primaria municipiului Baia Mare a incheiat, luni, un parteneriat educational-cultural cu Uniunea Rutenilor Subcarpatici (URS) din Romania pentru infiintarea unei grupe de gradinita in cadrul careia se va preda limba rusa. Parteneriatul a fost semnat de primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches,…