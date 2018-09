Deputatul social-democrat Razvan Rotaru considera ca presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar trebui sa faca un pas in spate si se declara nemultumit ca in calitate de parlamentar nu a fost niciodata consultat cu privire la deciziile politice. Parlamentarul botosanean sustine ca nu va demisiona din PSD, insa spune ca va incerca sa lupte din interior pentru reformarea partidului. "Nu am fost niciodata consultati. Nu am fost niciodata luati in seama. S-a trecut peste noi ca si parlamentari. Eu am mai tras un semnal de alarma mai demult. Nu a vrut nimeni sa ma bage in seama.…