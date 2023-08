Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 19 ani, drogat, care a provocat sambata dimineața, 19 august 2023, un accident in 2 Mai soldat cu doi morți, se numara printre primii romani care vor suporta rigorile Legii Anastasia, denumite in memoria unei fetițe ucise de o șoferița fara permis.

