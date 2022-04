Deputatul PSD Prahova Bogdan Toader: Azi am votat pentru anularea amenzilor din pandemie si recuperarea banilor celor amendati pentru ca nu au completat PLF-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, inițiat de parlamentarii PNL. Legea, al carei…

- Deputatul PSD Adrian Alda aduce o veste buna pentru fermierii aradeni. Camera Deputaților a votat Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.44/2008, privind desfașurarea activitaților economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare anularea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de…

- Deputatul PNL, Bota Calin alaturi de șoferi. Legea inițiata de PNL aduce anularea impozitarii diurnei șoferilor. „Astazi, am votat in Camera Deputaților Proiectul de Lege inițiat de PNL prin care se anuleaza impozitele aplicate indemnizațiilor de detașare transnaționale. Aceasta masura vine in principal…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se reduce varsta standard de pensionare pentru persoanele angajate in domeniul de productiei energiei electrice si extractiei carbunelui in perioada de inainte 1 aprilie 2001. Proiectul de lege completeaza…

- Un proiect de lege pentru anularea amenzilor contraventionale pe care romanii le-au primit pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) a fost depus, marți, in Parlament. Proiectul propus spre adoptare in regim de urgența prevede si returnarea tuturor sumelor reprezentand…

