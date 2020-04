Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de la Universitatea din Maryland a scris un nou mesaj pe Facebook, in care isi cere iertare si in limba engleza pentru „meme-ul rasist, nepotrivit și, cel mai important, dureros” Dupa postarea in limba romana in care isi cere iertare pentru ca „am postat acea caricatura cu trimiteri rasiste”,…

- „Am sa initiez autosesizare si pe postarea dl. deputat Bacalbasa!”, a anuntat sambata pe Facebook presedintele CNCD Asztalos Csaba, la putin timp dupa ce a facut un anunt similar in legatura cu o postare rasista a politologului Vladimir Tismaneanu.

- Dupa „ciorile de la Țandarei” ale lui Vladimir Tismaneanu, CNCD se autosesizeaza și in cazul deputatului PSD Nicolae Bacalbașa, care a scris pe Facebook ca, „daca chinezii au luat virusul de la liliecii lor, noi o sa-l luam de la ciorile...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a sesizat in cazul unei postari rasiste a deputatului PSD Nicolae Bacalbasa, informeaza news.ro.”Am sa initiez autosesizare si pe postarea dl. deputat Bacalbasa!”, a anuntat sambata pe Facebook presedintele CNCD Asztalos Csaba, la putin…

- „Am sa initiez autosesizare si pe postarea dl. deputat Bacalbasa!”, a anuntat sambata pe Facebook presedintele CNCD Asztalos Csaba, la putin timp dupa ce a facut un anunt similar in legatura cu o postare rasista a politologului Vladimir Tismaneanu.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) se va autosesiza in cazul unei postari pe Facebook a lui Vladimir Tismaneanu, daca nu vor exista plangeri in acest sens, iar Institutul "Elie Wiesel" solicita scuze din partea scriitorului. "Cazul Tismaneanu. In situatia putin probabila,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) se autosesizeaza dupa ce politologul Vladimir Tismaneanu a distribuit, pe Facebook, o postare cu caracter rasist, a anuntat presedintele CNCD Asztalos Csaba, care a precizat ca va fi solicitata si pozitia Universitatii Maryland din Statele Unite,…

- Deputatul USR, Iulian Bulai, susține introducerea obligativitații testarii psihologice a parlamentarilor. Ideea i-a venit în urma unei dispute cu deputatul PSD Nicolae Bacalbașa, la comisiile de cultura, în cadrul audierii ministrului de resort, social-democratul jignindu-l pe colegul sau…