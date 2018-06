Stiri pe aceeasi tema

- Protestarii aflați pe holurile Parlamentului spun ca reprezinta trei organizații neguvernamentale, și anume Inițiativa Rezist, Rezistența și Inițiativa Civica, toate din Capital, ajungand in Casa Poporului pe la Grupul parlamentar USR, scrie Mediafax.Citeste si: Teodor Melescanu, ANUNT - CHEIE…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa i-a certat, luni seara, pe protestatarii din fata Parlamentului, sustinand ca nu asa trebuie sa se manifeste dezaprobarea. Deputatul a iesit din Parlament si a trecut direct printre cei nemultumiti de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. "Ce ati votat in seara…