Proiectul pensiilor speciale intra in linie dreapta. Recent, conducerea Ministerului Muncii a trimis o serie de adrese de solicitare catre ministerele care gestioneaza pensiile speciale, prin care acestea trebuie sa vina cu amendamente la proiectul de lege, tocmai ca initiativa sa fie cat mai bine conturata. Ulterior, proiectul va ajunge in Parlament pentru ca forma finala sa fie adoptata. Deputatul PSD de Iasi Marius Ostaficiuc a explicat si cum se vor derula lucrurile in problema pensiilor speciale. De acest proiect depinde o noua transa din PNRR, iar social democratii au aratat ca proiectul…